Актриса из сериала «Дни нашей жизни» Джоан Бенедикт скончалась в 96 лет

Звезда мыльных опер и телевидения Джоан Бенедикт скончалась на 97-м году жизни. Трагическую новость сообщил Metro.

Артистка умерла в медицинском центре Лос-Анджелеса. Причиной стали перенесенные после инсульта осложнения, добавил сайт kp.ru.

Бенедикт стала известна зрителю благодаря участию в таких сериалах, как «Дни нашей жизни» и «Главный госпиталь». Кроме того, она снималась в оригинальной передаче Стива Аллена Candid Camera.

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