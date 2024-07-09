Актриса из сериала «Дни нашей жизни» Джоан Бенедикт скончалась в 96 лет
Звезда мыльных опер и телевидения Джоан Бенедикт скончалась на 97-м году жизни. Трагическую новость сообщил Metro.
Артистка умерла в медицинском центре Лос-Анджелеса. Причиной стали перенесенные после инсульта осложнения, добавил сайт kp.ru.
Бенедикт стала известна зрителю благодаря участию в таких сериалах, как «Дни нашей жизни» и «Главный госпиталь». Кроме того, она снималась в оригинальной передаче Стива Аллена Candid Camera.
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