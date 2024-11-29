Актриса из фильма «Виридиана» Сильвия Пиналь скончалась на 94-м году жизни

Мексиканская актриса Сильвия Пиналь ушла из жизни в Мехико. Артистке было 93 года. Трагическую новость сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на публикацию Министерства культуры Мексики.
Представители ведомства отметили, что звезда оказала большое влияние на мексиканскую культуру. За годы карьеры она снялась в 100 фильмах. Среди них — «Виридиана», «Симеон столпник» и «Ангел-истребитель».
«Ее наследие останется фундаментальной опорой кино, театра и телевидения страны», — сообщили в министерстве.
Пиналь дважды становилась обладательницей премии «Серебряный Ариэль» как лучшая актриса. В 2016 году артистка получила членство в Академии кинематографических искусств и наук в Голливуде.
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