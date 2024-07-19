Актриса из фильма «Мулан» Чэн Пэйпэй скончалась на 79-м году жизни
Китайская и американская актриса Чэн Пэйпэй ушла из жизни в возрасте 78 лет. Трагическую новость сообщил South China Morning Post со ссылкой на семью артистки.
Причиной смерти стало нейродегенеративное заболевание. Знаменитость скончалась дома в окружении близких. Известно, что свой мозг она пожертвовала для медицинских исследований.
Чэн Пэйпэй известна зрителю благодаря таким картинам, как «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и «Мулан», добавил сайт kp.ru.
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