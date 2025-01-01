Актриса из фильма «Москва слезам не верит» Инна Выходцева умерла в 90 лет

Скончалась заслуженная артистка РФ Инна Выходцева, ей было 90 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России .

Актриса умерла 31 декабря, до этого она долго болела.

«Инна Николаевна — человек с нелегкой судьбой, но, несмотря ни на что, оставалась удивительно добрым, отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь своим коллегам, поделиться своим опытом и талантом с молодыми актерами», — отметили в союзе, добавив, что за отзывчивость Выходцевой ее любили и уважали коллеги.

Инна Выходцева родилась в июне 1934 года в Донецке, в кино дебютировала в 1957 году. Актриса играла в фильмах «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Служебный роман», в сериале «Тихий дон». Последним проектом Выходцевой стал мини-сериал «Сын», который вышел в 2017 году.

Выходцева также много работала над дубляжом картин. Она озвучивала Софи Лорен, Клаудиу Кардинале и многих других.

После попытки суицида два года назад Выходцеву поместили в Дом ветеранов сцены.