Актриса Ирина Былина скончалась на 65-м году жизни

Актриса нижегородского театра «Комедiя» Ирина Былина ушла из жизни в возрасте 64 лет. Трагическую новость сообщил сайт KP.RU со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры.
Причина смерти артистки не раскрывается. Известно, что она скончалась 17 января. Прощальная церемония состоялась 19 января.
Былина проработала в нижегородском театре 40 лет. За годы карьеры она участвовала в таких постановках, как «Любовь и голуби», «Девки», «Дорога цветов», «Самоубийца», «Скандал в приличном доме». Кроме того, сейчас завершается производство фильма «Озеро времени» с ее участием. Лента представляет собой новое видение «Сказки о потерянном времени».
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