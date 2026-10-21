Актриса Ирина Безрукова впервые вышла в свет после перелома ноги

Актриса Ирина Безрукова впервые появилась на публике после перелома ноги, который она получила в августе этого года. Она посетила премию журнала FB «Люди года — 2026» и заверила, что теперь с ней все хорошо, сообщил сайт «7 Дней» .

По словам 61-летней артистки, восстановление далось ей тяжело.

«Я очень долго занималась тем, чтобы восстановить ногу. Я делала достаточно болезненные процедуры и физиопроцедуры, со мной занимались индивидуально тренеры, и дома я с резинками, с мячиками делала разные упражнения, и теперь я вернулась полностью к работе, я играю, я на сцене», — рассказала Безрукова.

Пока она лежала дома, за ней ухаживали сестра и племянница, специально переехавшие к ней на некоторое время. Актриса также посещала врачей и тренировалась дома по их рекомендациям.

На премии Безрукову сопровождал пиар-менеджер Станислав Влайку, с которым она участвовала в шоу «Сокровища императора». Личную жизнь артистка пока не устроила. По ее словам, отношения с мужчиной, который ранее присутствовал в ее жизни, не сложились — все застопорилось на стадии флирта и ухаживаний.

«Вероятно, это не мой мужчина, иначе он был бы рядом», — объяснила Безрукова.