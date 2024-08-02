Актриса Ильяшенко призналась, что ее не интересуют звездные тусовки

Актриса Лукерья Ильяшенко, известная многим по роли Леры в сериале «Сладкая жизнь», объяснила отказ от светской жизни и призналась, что ей не интересны звездные тусовки. Об этом сообщил сайт «Страсти».

«Так, чтобы просто ходить тусоваться и мелькать в светских отчетах, — это не мое! Говорят, что это полезно для карьеры, но я не согласна с таким мнением», — сказала она.

Актрисе интересно находиться в профессиональном сообществе и посещать лишь мероприятия, связанные с киноиндустрией. Так, недавно она вручила награду за лучший сериал на премии АПКиТ.