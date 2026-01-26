Актриса и телеведущая Вероника Ганич умерла в 59 лет

Звезда проекта «География на вкус» Вероника Ганич скончалась в возрасте 59 лет. Об этом сообщила специалист по PR-сопровождению ресторанов Юлия Енькова журналу The Voice Mag .

По словам Еньковой, причиной смерти телеведущей стало онкологическое заболевание. Ганич до последнего старалась вести активный образ жизни и много работала.

«Лучезарная, искренняя, интеллигентная, очень теплая по энергетике и одновременно мегадеятельная — она была не просто журналистом, а настоящим другом», — поделилась она.

Вероника Ганич начала телевизионную карьеру в качестве ведущей программы «Стиль» на НТВ. Затем перешла на телеканал «Россия», где вела «Субботник» и делала утренние репортажи в передаче «Доброе утро, Россия». Широкую известность получила, снимаясь в гастрономических программах «Кушайте на здоровье» и «Универсальный повар».

Ганич была членом гильдии шеф-поваров, создала собственный проект «География на вкус», где проводила гастрономическо-туристические гиды по городам России. Также артистка снималась в сериалах «Кулагин и партнеры», «Место убийцы вакантно...», «Гаражи» и фильмах «Это я – дурочка», «Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя».