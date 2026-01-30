Актриса и модель Таль Беркович разбилась в ДТП в день рождения матери

Израильская модель и актриса Таль Беркович разбилась в аварии на шоссе на юге страны. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post .

Беркович погибла в возрасте 41 года. В Израиле она навещала свою семью. В машине с ней находился 40-летний брат Гил. Сейчас мужчина находится в критическом состоянии в медцентре «Сорока». Он получил тяжелые травмы.

Модель попала в ДТП, когда они с братом ехали на день рождения матери. Их автомобиль столкнулся с грузовиком, водитель которого получил легкие травмы. Обстоятельства аварии пока еще не озвучили.

Беркович родилась 27 августа 1984 года в городе Кирьят-Тивон. Она выступала в израильском балете и танцевальной труппе «Бат-Дор». В 2006–2007 годах участвовала в сатирическом шоу «Папарации». После этого переехала в Лондон, чтобы учиться актерскому мастерству. В 2011 году Беркович участвовала в шоу «Танцы со звездами».

Позже она переехала в Лос-Анджелес, где участвовала в американских проектах. В частности, снялась в фильме «Не забывай меня». В США она начала изучать Каббалу. Она признавалась, что разочаровалась в «гламурном городе» и хотела обрести внутренний покой.

За несколько месяцев до своей смерти Беркович участвовала в девятом сезоне кулинарного шоу «Игра шеф-поваров», которое прошло в Румынии.