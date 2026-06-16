Актриса Хилькевич посоветовала желающим попасть на телевидение искать свой уникальный код

Актриса и телеведущая Анна Хилькевич поделилась размышлениями, как попасть на телевидение. В интервью на кастинге шоу «Хочу на ТНТ» она рассказала о важности личного времени и балансе между работой и семьей, сообщил peterburg2.ru .

Знаменитость отметила, что для достижения успеха в любой сфере необходимо полное вовлечение и увлечение делом.

«Первое — быть в фокусе и понимать, что происходит в индустрии. Не просто смотреть телевизор, а разбираться в контенте, следить за профессиональной средой», — подчеркнула звезда.

По ее словам, также важно находиться в комьюнити и ходить на кастинги. Кроме того, Хилькевич посоветовала искать свой уникальный код, чтобы отличаться от конкурентов.