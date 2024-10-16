Актриса Горбачева призналась, что сценарий фильма «Говорит Земля» зацепил ее своей нестандартностью

Это комедийная утопия, представляющая собой новый жанр экологической комедии. В центре сюжета — Земля, достигшая своего предела, которая находит голос, услышанный лишь одним человеком — шахтером, роль которого исполняет Антон Филиппенко. Горбачева играет эколога, утверждающего, что тоже слышит Землю и понимает ее страдания, а также необходимость в помощи.

Каждый персонаж сталкивается с вопросом о своих истинных желаниях, и в условиях нарастающего давления они раскрываются по-новому. Фильм также исследует, как поверить в человека, который утверждает, что слышит Землю — не является ли он сумасшедшим?

Горбачева считает, что это интересная и необычная история, особенно с учетом того, что шахтер пытается спасти Землю. Ее персонаж, девушка-эколог, хоть и немного инфантильный, привлек ее внимание. Хотя это комедия и не имеет глубокой подоплеки, финал фильма тронул актрису до слез, что, по ее мнению, является отличным результатом.