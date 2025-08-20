Актриса Горбачева назвала путешествия и общение с людьми источником силы

Актриса театра и кино Ирина Горбачева поделилась секретом, откуда она черпает силы. В рамках «Открытой студии» «ФедералПресс» на Международном фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге она рассказала, что энергия приходит к ней через общение с людьми и путешествия.
«И, наверное, все-таки путешествия — то, что всегда заряжает. Причем больше это путешествия в какие-то природные места», — отметила звезда.
Артистка вспомнила поездку на Курильские острова, где она 10 дней провела без связи. По ее словам, экспедиция была интенсивной и местами тяжелой, однако помогла актрисе почувствовать себя взрослее и преодолеть внутренний рубеж.
