Актриса Гарт призналась, что шокирована смертью «зачарованной» Доэрти

Не так давно мир узнал о кончине известной американской актрисы Шеннен Доэрти, и это известие сильно шокировало поклонников знаменитого шоу «Беверли-Хиллз 90210». Ее коллега по сериалу, Дженни Гарт, не удержалась от откровенных размышлений о своих чувствах в подкасте 90210 MG, сообщила Общественная Служба Новостей.

Она призналась, что трагические события такого рода наполняют ее страхом, поскольку подчеркивают хрупкость жизни. По словам Гарт, это действительно ужасно, и она не могла даже представить, что рак сможет поразить такую молодую и красивую женщину, как Шеннен Доэрти. Для нее эта новость стала настоящим ударом.

Напомним, что Шеннен Доэрти в течение нескольких лет боролась с раком, но, к сожалению, болезнь одержала победу.

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