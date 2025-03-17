Актриса Флоринская призналась, что заниматься спортом ее мотивируют люди за 70

Она призналась, что раньше, будучи моделью, не ограничивала себя в питании и не занималась спортом. Теперь же придерживается здорового питания и ведет активный образ жизни.

«Даже когда была моделью, не ограничивала себя в питании, спортом не занималась благодаря конституции. Сейчас понимаю, что возраст другой. Прислушиваюсь к своему организму, стараюсь не переедать, кушать только здоровую пищу», — рассказала артистка.

По словам Флоринской, ее мотивируют видео людей за 70, которые находятся в прекрасной физической форме. Ей хотелось бы точно такого будущего.