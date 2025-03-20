Актриса Флоринская призналась, что допускает обращение к услугам пластической хирургии в будущем
Актриса Александра Флоринская, известная по роли любовницы Саши Белого в сериале «Бригада», дала интервью Леди Mail. В ходе беседы она раскрыла свое отношение к эстетическим процедурам.
Флоринская призналась, что следит за рационом, занимается спортом и посещает косметолога. Кроме того, она назвала возможным обращение к пластическому хирургу в будущем.
«Пока я отсрочиваю этот момент процедурами у косметолога, но в будущем, возможно, решусь лечь под нож. А возможно, и нет», — заявила звезда.
Свои сомнения она объяснила особенностью рода деятельности. Игра на сцене и экране предполагает проявление эмоций, а лицо должно оставаться живым, подчеркнула Флоринская.