Актриса Флоринская призналась, что допускает обращение к услугам пластической хирургии в будущем

Актриса Александра Флоринская, известная по роли любовницы Саши Белого в сериале «Бригада», дала интервью Леди Mail . В ходе беседы она раскрыла свое отношение к эстетическим процедурам.

Флоринская призналась, что следит за рационом, занимается спортом и посещает косметолога. Кроме того, она назвала возможным обращение к пластическому хирургу в будущем.

«Пока я отсрочиваю этот момент процедурами у косметолога, но в будущем, возможно, решусь лечь под нож. А возможно, и нет», — заявила звезда.

Свои сомнения она объяснила особенностью рода деятельности. Игра на сцене и экране предполагает проявление эмоций, а лицо должно оставаться живым, подчеркнула Флоринская.