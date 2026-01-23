Актриса Эвелина Бледанс рассказала о своем отношении к метро

Некоторые знаменитости избегают пользоваться метро, но есть и те, кто не считает статус препятствием для использования подземки. Среди российских звезд есть любители московского метрополитена, и актриса театра и кино Эвелина Бледанс — одна из них, написала Общественная Служба Новостей .

По словам актрисы, метро — это удобно и быстро, особенно в час пик. «Это очень удобно. Ты из точки “А” в точку “Б” доезжаешь быстрее, чем на машине в час пик», — поделилась она. Эвелина отметила, что люди в метро часто улыбаются и машут ей, а более смелые просят сделать фото.

Актриса подчеркнула, что сейчас метро выглядит более презентабельно, чем 10 лет назад. Однако она не так часто пользуется подземкой, как хотелось бы, так как живет в пригороде.