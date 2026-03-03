Актриса Эвелина Бледанс поделилась мнением о плохих подарках на 8 Марта

Актриса театра и кино Эвелина Бледанс в разговоре с Общественной службой новостей рассказала, какие подарки на 8 Марта считает худшими. По ее мнению, лучше ничего не дарить, чем преподносить «безвкусные безделушки».

«Знаете, я давно пришла к такому мнению, что лучший подарок — это тот, который не имеет аналогов. Например, классно, когда мужчина может заказать для своей подруги, мамы или жены уникальное кольцо, пусть оно будет не из драгметалла, но зато будет эксклюзивным. Вот это уже ценный подарок! А какой-нибудь набор посуды из масс-маркета, который сможет заказать или купить любой — это уже не интересно, и такой подарок мне бы, например, испортил настроение», — поделилась мыслями Бледанс.

Актриса подчеркнула, что не ждет подарков от мужчин и считает, что способна сама себе организовать лучший сюрприз.