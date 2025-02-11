Актриса Екатерина Васильева опровергла сообщения о проблемах со здоровьем

Актриса Екатерина Васильева заявила, что чувствует себя хорошо, а сообщения об экстренной медицинской помощи, которая ей якобы понадобилась, назвала выдумками. Об этом звезда фильмов «Чародеи» и «Обыкновенное чудо» сказала в беседе с 360.ru.

«Я не приболела, кто вам такое сказал? Меня разбудили многочисленными звонками с утра с этими вопросами. Говорят какую-то ерунду, нет слов», — высказалась знаменитость.

Информация о проблемах со здоровьем у Васильевой появилась в прессе утром 11 февраля. По данным Telegram-канала Shot, у артистки обострился панкреатит, к ней домой приезжала скорая помощь.

Васильева ушла из кино несколько лет назад. В 2021 году она приняла монашеский постриг после длительных раздумий и подготовки к этому шагу. Сын знаменитости — священник в храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах.