Актриса Джоан Плаурайт скончалась на 96-м году жизни

Актриса и двукратная обладательница премии «Золотой глобус» Джоан Плаурайт скончалась в возрасте 95 лет. Трагическую новость сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Metro .

По словам родственников артистки, она мирно ушла из жизни 16 января в кругу близких в Денвилл-Холле.

«Слепота вынудила ее завершить карьеру спустя семь десятилетий успешной карьеры в театре, кино и на телевидении», — отметили представители актрисы.

Плаурайт родилась в Северной Англии в 1929 году. За годы творческой деятельности она участвовала в многочисленных театральных постановках, телевизионных шоу и фильмах. Среди них — «Сталин», «Зачарованный апрель», «Джен Эйр».