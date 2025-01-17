Актриса Джоан Плаурайт скончалась на 96-м году жизни
По словам родственников артистки, она мирно ушла из жизни 16 января в кругу близких в Денвилл-Холле.
«Слепота вынудила ее завершить карьеру спустя семь десятилетий успешной карьеры в театре, кино и на телевидении», — отметили представители актрисы.
Плаурайт родилась в Северной Англии в 1929 году. За годы творческой деятельности она участвовала в многочисленных театральных постановках, телевизионных шоу и фильмах. Среди них — «Сталин», «Зачарованный апрель», «Джен Эйр».