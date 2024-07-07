Актриса Дубакина назвала Анастасию Заворотнюк трудолюбивым человеком

Российская актриса Екатерина Дубакина, известная по роли Маши Шаталиной в сериале «Моя прекрасная няня», назвала Анастасию Заворотнюк трудолюбивым и доброжелательным человеком. Об этом сообщил ОТР.
По ее словам, артистка всегда могла в случае возникновения различных вопросов что-то подсказать. Заворотнюк никогда не показывала свою усталость, всегда старалась оставаться бодрой, несмотря на интенсивную нагрузку на съемках.
Отмечается, что 7 июля исполнилось 40 дней со дня смерти Анастасии Заворотнюк.