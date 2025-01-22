Актриса Довлатова назвала отказ от углеводов секретом своей стройности

Телеведущая и актриса Алла Довлатова недавно удивила поклонников своей преображенной внешностью: она заметно постройнела и стала выглядеть еще ярче. В беседе с MK.Ru знаменитость поделилась несколькими секретами, которые позволяют ей сохранять молодость.

Одним из главных аспектов ухода за собой артистка назвала правильное питание. Она заявила, что старается избегать углеводов и питается только в определенные часы.

«Я сижу на интервальном голодании: после семи часов вечера не ем. Сначала было непросто, конечно, но я уже привыкла», — призналась звезда.

По словам Довлатовой, в разрешенное время она позволяет себе наслаждаться разнообразной едой, предпочитая готовить самостоятельно, так как уверена, что домашняя пища намного вкуснее и полезнее покупной.