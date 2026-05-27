Актриса Дибцева призналась, что сейчас выбирает роли по душе и не соглашается на все подряд

Актриса Ольга Дибцева рассказала о своем участии во втором сезоне сериала «Избранный». В этой картине она играет роль депутата Государственной думы, что стало для нее новым и интересным опытом, сообщил сайт Леди Mail .

Артистка выразила любовь и уважение к своей коллеге по проекту — Ольге Лерман.

«Я ее обожаю, и вот мне наконец-то посчастливилось с ней работать: я признаюсь ей в любви после каждого дубля», — отметила звезда.

Дибцева призналась, что после рождения второй дочки в 2024 году она на время отошла от активной актерской деятельности. Сейчас у нее такой этап жизни, когда она может выбирать роли по душе и не соглашаться на все подряд.