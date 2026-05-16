Актриса Чиповская высоко оценила творческий потенциал Юры Борисова
Актриса театра и кино Анна Чиповская выразила восхищение творческим потенциалом Юры Борисова, отметив его уникальные способности. Об этом сообщил Пятый канал.
По словам актрисы, ее коллега является не только талантливым исполнителем, но и человеком, который постоянно создает что-то новое.
«Его фантазия уникальна на самом деле. Потому что она не банальна, она очень стремительна, она огромна», — подчеркнула Чиповская.
Она подчеркнула, что Борисов всегда находится в процессе осмысления и имеет множество идей, которые может предложить, добавил сайт «7Дней.ru».
