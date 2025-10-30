Актриса Буряк рассказала, что ее дебют в кино связан с картиной «Тепло родного дома»

Заслуженная артистка России Зоя Буряк в интервью газете «Петербургский дневник» поделилась воспоминаниями о своем дебюте в кино. Первым фильмом для нее стала картина «Тепло родного дома».

Актриса напомнила, что фильм снимал режиссер Геннадий Карюк. Главную роль исполнял очень популярный в то время актер Александр Парра.

«Как раз с ним у меня и был эпизод, где он произносил речь, а я его внимательно слушала», — цитирует Буряк сайт RT.

По словам артистки, после выхода фильма на экраны ее стали узнавать соседи и одноклассники.