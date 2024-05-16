Актриса Будина рассказала, что ее карьера началась с фильма «Романовы. Венценосная Семья» | 360°

Знаменитости 16 мая 2024, 13:56 Актриса Будина рассказала, что ее карьера началась с фильма «Романовы. Венценосная Семья»

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Российская актриса Ольга Будина рассказала, что ее творческий путь в кино начался со съемок фильма режиссера Глеба Панфилова «Романовы. Венценосная Семья». Об этом артистка заявила в беседе с «Российской газетой».

В Щукинском училище, где она училась, был запрет на участие студентов в любых съемках, вплоть до угрозы отчисления. На четвертом курсе актрису утвердили на роль Анастасии Николаевны Романовой, и мастер курса Марина Пантелеева болезненно отреагировала на эту новость.

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Будина отметила, что после этого сокурсницы получили ее дипломные роли. Через месяц актриса уехала на съемки в Прагу, сообщил RT.