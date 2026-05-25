Актриса Безрукова призналась, что иногда секретно проводит непубличную сестру на мероприятия

В Чите завершился XIII Забайкальский международный кинофестиваль, в состав жюри которого вошла 61-летняя актриса Ирина Безрукова. За несколько минут до начала мероприятия звезда успела дать интервью журналистам, сообщил сайт KP.RU .

Артистка поделилась планами на лето, которое обещает быть насыщенным из-за работы. У нее нет возможности выбраться на дачу, где она недавно завершила ремонт. Однако в конце лета Безрукова все же выкроила время для отпуска, чтобы отпраздновать день рождения своей сестры Ольги.

«У моей сестры юбилей. И мы еще не придумали, где мы окажемся, но мы обязательно окажемся вместе», — рассказала актриса.

Знаменитость отметила, что ее сестра не имеет отношения к творческой профессии и не стремится к публичности. По словам Безруковой, иногда она секретно проводит родственницу на различные мероприятия.