Актриса Бергер отметила, что Голливуд более продвинут в технологиях, но душа есть только у российских фильмов

Российская актриса Наталья Бергер строит карьеру в двух странах — России и США. Она успела сняться в нескольких зарубежных фильмах и поделилась своими впечатлениями о работе в Голливуде с сайтом «Страсти» .

Бергер отправилась в США еще студенткой, купив билет на первые заработанные от съемок деньги. Она училась в институте Ли Страсберга в Лос-Анджелесе.

«Там другое отношение к студентам. Доверительное. Там хвалят, не вколачивают в пол, как это принято в Москве», — рассказала актриса.

По ее словам, в технологическом плане Голливуд более продвинут, но душа в фильмах есть только в России. Бергер подчеркнула, что ехала в США не за деньгами, а из-за мечты сниматься в зарубежных картинах.

Актриса отметила, что при работе в Голливуде не сталкивалась с предрассудками и считает, что российских актеров очень любят за рубежом.