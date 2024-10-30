Актриса Бербер рассказала, что образ с темными волосами для съемок в «Гусаре» был для нее непривычным

Звезда сериала «Рельные пацаны» актриса Зоя Бербер появится во втором сезоне «Гусара» в непривычном для себя образе. Об этом она рассказала «ФедералПресс» .

На этот раз Зоя Бербер примерила на себя образ сотрудницы ФСБ Анастасии, которая расследует кражу бриллианта. Актриса призналась, что чувствовала себя непривычно в строгих костюмах и с темными волосами. Кроме того, ей приходилось часто переодеваться и меняться, потому что ее героиня буквально перемещалась во времени.

Съемки были очень динамичными и насыщенными, но Бербер ни разу не подумала о том, чтоы от них отказаться. По ее словам, она сразу рассмеялась, когда прочитала сценарий, и поняла, что хочет принять участие в этом сериале.