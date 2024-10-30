Актриса Бербер рассказала, что образ с темными волосами для съемок в «Гусаре» был для нее непривычным
Звезда сериала «Рельные пацаны» актриса Зоя Бербер появится во втором сезоне «Гусара» в непривычном для себя образе. Об этом она рассказала «ФедералПресс».
На этот раз Зоя Бербер примерила на себя образ сотрудницы ФСБ Анастасии, которая расследует кражу бриллианта. Актриса призналась, что чувствовала себя непривычно в строгих костюмах и с темными волосами. Кроме того, ей приходилось часто переодеваться и меняться, потому что ее героиня буквально перемещалась во времени.
Съемки были очень динамичными и насыщенными, но Бербер ни разу не подумала о том, чтоы от них отказаться. По ее словам, она сразу рассмеялась, когда прочитала сценарий, и поняла, что хочет принять участие в этом сериале.