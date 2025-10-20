Актриса Азарова призналась, что стеснялась популярности после выхода «Дорогой Маши Березиной»

Анна Азарова, некогда известная благодаря роли в сериале «Дорогая Маша Березина», неожиданно пропала с экранов после 2013 года. Однако спустя годы актриса вернулась на телевидение в новом проекте «День семьи». Знаменитость дала интервью Леди Mail .

После успеха мелодрамы известность буквально свалилась на артистку, однако вместо радости и гордости она испытывала чувство дискомфорта и сомнения в собственных заслугах.

«У меня ярко выражен синдром самозванца, я всегда считаю, что все, что мне достается, я не заслужила. Так было и с популярностью», — призналась звезда.

Она рассказала, что после выхода проекта не наслаждалась известностью, а лишь стеснялась ее, считая похвалу незаслуженной. По словам Азаровой, она не могла назвать себя актрисой ввиду отсутствия соответствующего образования.