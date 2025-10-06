Актриса Арина Постникова связала чистоту мыслей с чистотой пространства вокруг

Актриса Арина Постникова поделилась своими жизненными убеждениями в разговоре с изданием Lady.Mail . Она читает, что чем чище пространство вокруг тебя, тем яснее будут мысли.

Знаменитость призналась, что старается не ставить сумки на пол, так как слышала, что это связано с изобилием в доме. Постникова признает, что некоторые ее привычки могут показаться глупостью, но она продолжает придерживаться своих принципов и стремится к чистоте в доме.

«Советую, если есть ощущение спутанности сознания или грусти, просто приберитесь дома и увидите, что это творит чудеса», — отметила актриса.

Постникова добавила, что любит зажигать дома ароматизированные свечи, менять пледы на диване и проводить перестановку.