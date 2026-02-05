Актриса Анна Пересильд призналась, что испытывает трудности при просмотре собственных фильмов
Актриса Анна Пересильд призналась, что испытывает трудности при просмотре собственных фильмов. На премьере картины «Первая» она поделилась, что видеть себя на большом экране очень тяжело, сообщил «Пятый канал».
«Ты на большом экране на себя смотришь — это очень тяжело, правда», — призналась Анна.
Несмотря на это, Пересильд преодолевает дискомфорт и знакомится со своими работами, но предпочитает делать это в кинотеатре, написал сайт «7Дней».
Критика затрагивает ее, как и любого человека, однако не обескураживает, а мотивирует развиваться и работать еще качественнее. Пересильд также рассказала, что не пересматривает свои фильмы, за исключением сериала «Слово пацана», который она посмотрела из ностальгических соображений.