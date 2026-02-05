Актриса Анна Пересильд призналась, что испытывает трудности при просмотре собственных фильмов. На премьере картины «Первая» она поделилась, что видеть себя на большом экране очень тяжело, сообщил «Пятый канал» .

«Ты на большом экране на себя смотришь — это очень тяжело, правда», — призналась Анна.

Несмотря на это, Пересильд преодолевает дискомфорт и знакомится со своими работами, но предпочитает делать это в кинотеатре, написал сайт «7Дней».

Критика затрагивает ее, как и любого человека, однако не обескураживает, а мотивирует развиваться и работать еще качественнее. Пересильд также рассказала, что не пересматривает свои фильмы, за исключением сериала «Слово пацана», который она посмотрела из ностальгических соображений.