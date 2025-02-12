Актриса Анна Невская рассказала, что спорт помогает ей успокоить нервы

Актриса Анна Невская, известная широкому зрителю по ситкому «Кто в доме хозяин?», поделилась секретами идеальной физической формы в интервью сайту Леди Mail.ru .

Артистка рассказала, что искренне любит спорт. Особенно она ценит ощущения после тренировки, когда организм получает дозу гормонов счастья.

«Помимо хорошей физической формы, еще нервы успокаивает — я замечаю, как после тренировки мысли в порядок приходят, плохое настроение улетучивается», — отметила звезда.

Уже несколько лет Невская придерживается средиземноморской диеты, включающей в себя большое количество зелени, овощей, а также рыбы и птицы. Свои принцип она охарактеризовала как интуитивное питание.