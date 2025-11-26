Актриса Анна Хилькевич призналась, что ей приходится быть строгой мамой

На мероприятии Celebrity Party Woman.ru актриса и телеведущая Анна Хилькевич рассказала о сложностях жизни многодетной матери. Об этом сообщил NEWS.ru .

Звезда подчеркнула, что каждая семья определяет свои правила воспитания, и ей самой приходится проявлять строгость.

«В моей семье мне, к сожалению, приходится быть строгой мамой, а папа просто любит наших девочек. Главное — найти этот баланс между любовью и соблюдением тех самых границ, которые так нужны», — рассказала артистка.

Хилькевич также подчеркнула важность заботы о своем эмоциональном состоянии и необходимости находить личное время. Она посоветовала активно привлекать помощь близких и не пытаться все делать в одиночку, добавил «ФедералПресс».