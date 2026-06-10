Актриса Анна Чиповская заявила, что всех женщин объединяет влюбчивость

В столичном кинотеатре «Каро Октябрь» состоялась премьера комедии Клима Шипенко «Холоп 3», которая выйдет в прокат с 11 июня. Актриса Анна Чиповская, сыгравшая одну из ролей в новой части, появилась на премьере в эффектном черном платье от российского бренда Post Meridiem. Стоимость наряда составила 46 200 рублей, сообщил сайт KP.RU .

Анна Чиповская отметила, что приобрела платье буквально накануне.

«Буквально сегодня утром мне привезли это платье. Я померила и купила его», — поделилась она.

В новой части комедии героиня Чиповской взаимодействует с персонажем Милоша Биковича. Актриса отметила, что ее героиня — земная женщина, историк с ребенком, которая, обжегшись однажды, не слишком верит в сказки про любовь.

«Я думаю, что у всех женщин есть что-то общее. Я влюбчивая. И я обжигалась. Вот это наше общее», — добавила Чиповская.

Действие «Холопа 3» разворачивается во времена Петра I. Для съемок, прошедших прошлым летом в Турции, был построен настоящий корабль. Чиповская добавила, что съемки на корабле были необычными, но для нее они прошли довольно спокойно.