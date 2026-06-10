Актриса Анна Чиповская заявила, что всех женщин объединяет влюбчивость
В столичном кинотеатре «Каро Октябрь» состоялась премьера комедии Клима Шипенко «Холоп 3», которая выйдет в прокат с 11 июня. Актриса Анна Чиповская, сыгравшая одну из ролей в новой части, появилась на премьере в эффектном черном платье от российского бренда Post Meridiem. Стоимость наряда составила 46 200 рублей, сообщил сайт KP.RU.
Анна Чиповская отметила, что приобрела платье буквально накануне.
«Буквально сегодня утром мне привезли это платье. Я померила и купила его», — поделилась она.
В новой части комедии героиня Чиповской взаимодействует с персонажем Милоша Биковича. Актриса отметила, что ее героиня — земная женщина, историк с ребенком, которая, обжегшись однажды, не слишком верит в сказки про любовь.
«Я думаю, что у всех женщин есть что-то общее. Я влюбчивая. И я обжигалась. Вот это наше общее», — добавила Чиповская.
Действие «Холопа 3» разворачивается во времена Петра I. Для съемок, прошедших прошлым летом в Турции, был построен настоящий корабль. Чиповская добавила, что съемки на корабле были необычными, но для нее они прошли довольно спокойно.