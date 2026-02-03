Актриса Анна Артамонова ножом ударила мужчину во время ссоры из-за парковочного места

В отношении актрисы московского театра Et Cetera Анна Артамонова возбудили уголовное дело после того, как она ударила ножом мужчину, накинувшегося на ее сына и его друга во дворе жилого дома в Москве. Об этом сообщили в Следственном комитете России .

Ранее в соцсетях появилась информация о нападении группы лиц на Артамонову и ее детей. Ссора возникла из-за парковочного места. Неизвестный мужчина накинулся на сына актрисы и его друга, после чего женщина, защищая их, ударила нападавшего ножом.

Следственные органы СК по Москве возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Кроме того, следствие направило прокурору ходатайство о передаче из органов МВД еще одного дела, ранее возбужденного по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка СК представить подробный доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставили на контроль центральным аппаратом ведомства.

Ранее в Свердловской области суд не стал лишать свободы мать, заступившуюся за своего ребенка. Женщина несколько раз ударила ножом мужа, который избивал ее сына. От полученных ран мужчина скончался.