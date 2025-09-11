Актриса Ангелина Стречина воплотит мечту о роли Анны Карениной

Актриса Ангелина Стречина поделилась с ИА НСН , что всегда стремилась сыграть Анну Каренину и получила предложение присоединиться к новому спектаклю РАМТ «Каренина» без проведения кастинга.

«Признаюсь, проб у меня не было. Меня пригласили сразу играть в спектакле и на встречу-знакомство с режиссером Данилом Чащиным, конечно. Встреча прошла замечательно, с того самого вечера грежу нашим спектаклем. Я мечтала об этой роли, ведь это классика, известная во всем мире героиня», — рассказала Стречина.

По ее мнению, роль Карениной для актрис так же значима, как Гамлет для актеров. В новом спектакле акцент будет сделан на отношениях Анны, Вронского, Каренина и Китти, написал RT.

«Это своего рода возможность рассмотреть большое полотно под микроскопом», — подытожила Стречина.