Актриса Анастасия Стежко рассказала о важности перерывов во время съемок

Актриса Анастасия Стежко поделилась своим взглядом на перерывы в съемках в беседе с Lady Mail . Она отметила, что в начале карьеры была готова полностью посвятить себя работе, но теперь приоритеты изменились.

«В начале карьеры я была готова целиком отдавать себя работе, а сейчас у меня уже есть и другие ценности», — сказала актриса.

Среди новых ценностей она выделила семью и время с близкими, на которые раньше не хватало времени из-за съемок.

По словам Стежко, паузы необходимы для саморазвития и обогащения новыми знаниями и впечатлениями. Она подчеркнула, что важно уметь грамотно планировать свое время и быть финансово готовой к периодам между съемками.