Актриса Анастасия Красовская рассказала, что хотела бы еще раз поработать на съемочной площадке с Юрой Борисовым

Российская актриса Анастасия Красовская, которая стала известна благодаря своим ролям в сериалах «Трудные подростки» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», поделилась своими творческими планами и тем, с кем она хотела бы поработать в будущем. Об этом сообщил сайт «Страсти».

По словам артистки, она стремится снова встретиться на съемочной площадке с коллегами по проекту «Герда». В частности, ей бы хотелось вновь поработать с Наташей Кудряшевой и Юрой Борисовым. Потому что проект «Герда» стал для Красовской первым опытом, который оставил ощущение, словно это был сон. Теперь она хочет более осознанно участвовать в этих съемках.

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