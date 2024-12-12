Актриса Анастасия Денисова заявила, что новогодний ритуал с шампанским помог исполнить ее желание
Звезда сериала «Деффчонки» Анастасия Денисова дала предновогоднее интервью сайту KP.RU. В ходе беседы она рассказала, как правильно загадывать желание под бой курантов.
Актриса призналась, что раньше она не верила в чудеса, однако в прошлом году все же решила испытать удачу.
«Написала желание на бумажке, подожгла ее, а пепел бросила в бокал с шампанским. И потом выпила все это. Ощущение было так себе, хотя бумага была специальная. Так что переварилась. Но главное — желание сбылось!» — заявила артистка.
По ее словам, желание было материальным. Уже в первые месяцы нового года все стало происходить так, как и задумала Денисова. Она отметила, что на этот раз заранее подготовится к ритуалу.