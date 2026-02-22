Актриса Александрина Олексюк поделилась впечатлениями о работе с опытными артистами в сериале «Госзащита»

Актриса Александрина Олексюк в беседе с изданием Леди Mail поделилась своими впечатлениями о работе с талантливыми артистами в комедийном сериале «Госзащита». Она отметила, что, хотя совместных сцен было немного, атмосфера поддержки чувствовалась постоянно.

По словам Олексюк, опытные коллеги создают такую обстановку, в которой молодые актеры ощущают поддержку и понимание.

«Рядом с такими мастодонтами кино помощь ты ощущаешь даже без слов», — сказала она.

Актриса подчеркнула, что старшие коллеги переживают за подрастающее поколение и желают им успеха.