Актриса Аглая Шиловская развеяла слухи о влиянии родственников на свою карьеру

Актриса Аглая Шиловская, внучка знаменитого Всеволода Шиловского и дочь режиссера Ильи Шиловского, не полагается на свою знаменитую фамилию. В интервью KP.RU она заявила, что самостоятельно строит карьеру в мире искусства.

В свои 17 лет Аглая уже сыграла главную роль в мюзикле «Монте-Кристо» в Московском театре оперетты. Сейчас она блистает в спектакле «Граф Орлов» в том же театре. Актриса рассказала, что родственники никогда не влияли на ее профессиональный путь.

«Не всем хочется признать: чтобы чего-то добиться, всегда нужно много вкалывать. Проще думать, что кого-то пропихнули, а у них не получается, потому что они несчастные», — поделилась Аглая.

В детстве и юности актриса «мчалась на всех парах»: сдала школу экстерном в 15 лет, сразу поступила в Щукинское училище, снималась в кино и участвовала в музыкальных шоу. Однако сейчас она наслаждается более спокойным периодом жизни.

Аглая осознанно отказывается от лишних проектов и выбирает только те, что приносят радость. Большую роль в этом играет ее муж, благодаря которому актриса может дышать свободно.