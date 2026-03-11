Актриса Аглая Шиловская рассказала, что не принимает участия в жизни театра своего дедушки

Актриса Аглая Шиловская призналась, что не участвует в работе Театра-студии Шиловского после смерти своего дедушки, народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского. Об этом она сообщила в интервью KP.RU .

Шиловская подчеркнула, что не считает себя подходящей для руководства театром, поскольку видит себя в роли исполнителя. Она также отметила, что хотела бы больше времени уделять семье.

«Я не руководитель, и я не режиссер, а театром нужно заниматься. Думаю, что даже если бы Всеволод Николаевич попросил меня это сделать, скорее всего, я бы отказалась», — сказала актриса.

Всеволод Шиловский ушел из жизни в Москве на 88-м году жизни после тяжелой болезни. Он был известен как мастер ролей второго плана и сыграл более 100 персонажей в кино и театре. Среди его известных работ — роли в сериале «Каменская» и драме «Интердевочка».

Сейчас Театр-студия Шиловского продолжает работу под руководством нового режиссера — Петра Гарриевича Орлова, который вступил в должность в декабре 2025 года.