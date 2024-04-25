Актеры Миррен и Броснан сыграют главные роли в фильме «Клуб убийств по четвергам» | 360°

Знаменитости 25 апреля 2024, 15:26 Актеры Миррен и Броснан сыграют главные роли в фильме «Клуб убийств по четвергам»

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Известные голливудские актеры Хелен Миррен и Пирс Броснан сыграют главные роли в экранизации книги «Клуб убийств по четвергам» Ричарда Османа. Об этом сообщил сайт Screen Daily.

Отмечается, что съемочный процесс стартует в июне, завершить его планируют к сентябрю. Режиссером картины станет Крис Коламбус, снявший первые части «Гарри Поттера» и «Один дома».

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Как сообщила «Национальная служба новостей», по сюжету друзья, проживающие в доме для престарелых, будут раскрывать уголовные дела.