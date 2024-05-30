Актеру Краско пришлось вызвать скорую после открытия турнира по футболу в Петербурге

Актеру Ивану Краско, которому уже исполнилось 93 года, пришлось вызывать скорую после падения на открытии футбольного турнира в Петербурге. Об этом СМИ рассказала помощница артиста Дарья.

По ее словам, актера пригласили открыть турнир, и ему достался первый удар. Но Ивану Краско не понравилось, как полетел мяч, и он хотел попробовать еще раз. Однако споткнулся и упал на свой кардиостимулятор.

«Стало плохо, и вызвали скорую помощь. Проверили все. Сказали, что все отлично работает», — рассказала помощница актера.

Она добавила, что после осмотра врачи решили не госпитализировать артиста. Они посоветовали еу стараться не перенапрягаться и соблюдать режим покоя.

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