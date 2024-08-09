Актера Смольянинова оштрафовали на 47 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал актера Смольянинова на 47 тысяч рублей

Актера Артура Смольянинова* привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 47 тысяч рублей», — уточнили в инстанции.

Соответствующее постановление вынес Черемушкинский районный суд Москвы. Подробности о том, какое конкретно правонарушение совершил актер, не приводятся.

Ранее стало известно, что уехавший из страны Смольянинов* оставил в России долги по невыплаченным штрафам и кредитам в 164 тысячи рублей. Последние штрафы от ГИБДД он получил в 2024 году.

* Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.