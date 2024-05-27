Актера сериала «Мир Дикого Запада» застрелили в Лос-Анджелесе

Американского актера, продюсера и сценариста Джонни Уэктора застрелили в Лос-Анджелесе, когда он столкнулся с грабителями, взломавшими его машину. Об этом сообщила газета Variety .

Гибель актера подтвердил его агент Дэвид Шаул.

«Джонни был впечатляющим человеком. Он был не просто талантливым актером, преданным своему ремеслу, а настоящим нравственным примером для всех, кто его знал», — рассказал он.

По словам матери Уэктора, ее сын увидел, как трое неизвестных пытались взломать его машину и украсть катализатор. Он попытался помешать краже, но преступники в него выстрелили и скрылись с места преступления. Актера доставили в местную больницу, но врачи не смогли его спасти. Полиция уже ищет нападавших.

У актера остались мать и двое младших братьев.

Уэктор дебютировал на телевидении в драматическом сериале «Армейские жены», периодически появляясь в проекте в эпизодических ролях с 2007 по 2009 год.

В его фильмографии, в частности, есть роли в таких сериалах, как «Мир Дикого Запада», «Пожарная часть 19», «Сибирь», фильмах «Главная больница» и «Крейсер».