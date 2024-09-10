Актера Юрия Борисова заметили в компании с Анджелиной Джоли

Анджелина Джоли встретилась с Юрой Борисовым в Канаде

Голливудская актриса Анджелина Джоли пообщалась с актером Юрием Борисовым на Международном кинофестивале в Торонто. Фотография появилась на странице фильма «Анора» Шона Бэйкера в Instagram*.

Борисов приехал в США вместе с командой «Аноры». Картина появится в российском прокате 17 октября. По сюжету фильма, проститутка из Бруклина выходит замуж за сына российского олигарха Ивана. Родители парня против этого союза и всячески пытаются его разрушить.

Лента уже получила «Золотую пальмовую ветвь» на 77-м Каннском кинофестивале. Зал аплодировал стоя режиссеру Шону Бэйкеру и всей команде около 10 минут.

Анжелина Джоли представила на кинофестивале байопик «Мария», который рассказывает о судьбе оперной певицы Марии Каллас.

Голливудская актриса ранее обвинила экс-супруга Брэда Питта в аварии, в которую попал их 20-летний приемный сын Пакс. Джоли возмутило то, что вместо воспитания детей Питт занимается семейными разборками.

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