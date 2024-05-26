Актера из «Бандитского Петербурга» задержали сотрудники полиции

Актера Романа Жилкина, известного по сериалу «Бандитский Петербург», задержали за дебош у отдела полиции в Северной столице. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, в отдел Жилкин приехал вместе с приятелями. Один из них хотел написать заявление о мошенничестве.

Актер не смог спокойно подождать друга, вышел на улицу и стал слоняться возле служебных автомобилей. Когда ему задали резонный вопрос, что он тут делает, Жилкин начал ругаться матом, отметил источник «112».

Полицейские заметили, что Жилкин находится в состоянии алкогольного опьянения, и попросили вести себя подобающим образом, но тот в ответ только ухмылялся. Когда правоохранители предложили ему пройти в отдел, чтобы составить протокол за нахождение в общественном месте в пьяном виде, артист начал толкаться.

В компании Жилкина была женщина, добавил собеседник «112». Она тоже вступила в перепалку. В итоге полицейским все же удалось отвести актера в отдел. Там он должен прийти в себя.

Адвокат задержанного сообщила 78.ru, что сейчас пытается вызволить Жилкина.