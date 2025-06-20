Актер Зулькарнаев назвал работу над фильмом «Путешествие на солнце и обратно» особенной

Сновидческий трип о 90-х «Путешествие на солнце и обратно» выйдет на START 16 июля. Режиссер Роман Михайлов снял сериал по мотивам романа «Дождись лета и посмотри, что будет». В главных ролях — Олег Чугунов, Дарья Екамасова, Марк Эйдельштейн, Лев Зулькарнаев, Любовь Аксенова и другие артисты. Актер Лев Зулькарнаев рассказал сайту 7Дней.ru , что работа над фильмом была особенной.

«Это не просто очередной фильм о 90-х. Это фильм об энергии времени, о сути этой эпохи, о том, как большая страна была закручена в одну гибельную воронку», — сказал он.

Актер добавил, что съемочная группа словно защищала память о времени, а не снимала кино.

Каждый из артистов с восторгом рассказывает о работе с Михайловым. Екамасова, сыгравшая мать главного героя, считает, что режиссер — неординарная и очень интересная личность. Она рассказала, что Михайлов появился в жизни каждого из членов съемочной группы словно по магии.