Актер Ворожцов: сериал «Просто Михалыч» зацепил своей простотой

Актер Павел Ворожцов сыграл главную роль в новом комедийном сериале на ТНТ «Просто Михалыч». В беседе с «ФедералПресс» артист признался, что проект зацепил своей простотой.
По его словам, также сериал привлек юмором и легкостью. Кроме того, важную роль сыграла и съемочная группа: режиссеры, сценаристы и продюсеры. С такой творческой командой актеру было приятно и полезно проводить время.
Ворожцов отметил, что он не мечтает о какой-то конкретной роли. Ему важнее неожиданно получать предложения и удивляться, что и это получится сыграть.
Офисы МФЦ оказали почти 3 миллиона услуг жителям Подмосковья с начала года
Молдавские фрукты и овощи вернулись на российский рынок
Спорткомплекс построили при школе № 2 в Егорьевске
Погода в ночь на 13 сентября в Москве побила тепловой рекорд
Фестиваль волейбола пройдет в Одинцове 14 сентября
Названы имена лишенных аккредитации шести британских дипломатов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте