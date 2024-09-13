Актер Ворожцов: сериал «Просто Михалыч» зацепил своей простотой

Актер Павел Ворожцов сыграл главную роль в новом комедийном сериале на ТНТ «Просто Михалыч». В беседе с «ФедералПресс» артист признался, что проект зацепил своей простотой.

По его словам, также сериал привлек юмором и легкостью. Кроме того, важную роль сыграла и съемочная группа: режиссеры, сценаристы и продюсеры. С такой творческой командой актеру было приятно и полезно проводить время.

Ворожцов отметил, что он не мечтает о какой-то конкретной роли. Ему важнее неожиданно получать предложения и удивляться, что и это получится сыграть.